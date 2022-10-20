ALTIN FİYATLARI... 20 Ekim Perşembe günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftaya değer kaybıyla başlayan altın fiyatları, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi düşük oranda da olsa yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 20 Ekim Çarşamba günü alış ve satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...