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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika yükselişte! 18 Ağustos 2024 bugün Cumhuriyet, tam, ata, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika yükselişte! 18 Ağustos 2024 bugün cumhuriyet, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın fiyatları açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra gerilese de kayıplarının bir kısmını yeniden topladı. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları alım satım yapacak olanlar 17 Ağustos bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. En son gram altın 2,715 lirayken, çeyrek 4,345 liradan işlem gördü. İşte 18 Ağustos 2024 günü tam, cumhuriyet gram, çeyrek altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 07:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:58
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        1

        Son dakika altın fiyatları… Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü. Altının ons fiyatı 2.499 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Gram altın da 2.715 liraya çıkarak rekor kırdı. Peki 18 Ağustos cumhuriyet, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, 18 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın 2 bin 715 liradan giriş yaparken; 17 Ağustos Cumartesi günü saat 07.24 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 345 TL'den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış:2.715,77

        Satış: 2.716,70

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.507,31

        Satış: 2.508,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4,345,23

        Satış: 4.441,53

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 17,380,90

        Satış: 17,711,81

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8,663,79

        Satış: 8.883,07

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17,380,90

        Satış: 17,711,81

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.285,91

        Satış: 2.630,56

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.471,02

        Satış: 1.919,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17,951,59

        Satış: 18,409,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11
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