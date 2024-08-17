Son dakika altın fiyatları… Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü. Altının ons fiyatı 2.499 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Gram altın da 2.715 liraya çıkarak rekor kırdı. Peki 18 Ağustos cumhuriyet, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, 18 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...