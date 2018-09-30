Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül Pazar altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişte... Geçtiğimiz gün 229 liradan işlem gören gram altın bugün yani 30 Eylül Pazar günü 230 liranın üzerinde işlem görüyor. Dün 374 liranın üzerinde işlem gören çeyrek altın ise bugün 377 liranın üzerinden işlem görüyor. Peki; gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 30 Eylül Pazar...