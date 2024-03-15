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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları yükselişe geçti! 15 Mart 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları güne yükselişle başladı! 15 Mart canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları, ons altın ve döviz kurunda yaşanan son dakika hareketlilikten doğrudan etkileniyor. Tarihi rekorunun ardından düşüşe geçen altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Gün içinde en düşük ve en yüksek değeri arasında büyük farklar oluşan gram altın bugüne yükselişle başladı. 15 Mart Cuma gününde gram altın yüzde 0,29 yükselişle 2 bin 241 liradan satılıyor. İşte, 13 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 07:45 Güncelleme: 15.03.2024 - 07:45
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Altının ons fiyatının yükselişinin ardından gram altın ve çeyrek altın da yeinden değer kazandı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Mart 2024 Cuma altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

        Gram altın dün akşam kapanışı 2 bin 234 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 15 Mart Cuma günü 2 bin 241 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 654 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 664 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.241,04

        Satış: 2.241,38

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.162,21

        Satış: 2.162,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.585,66

        Satış: 3.664,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.342,64

        Satış: 14.613,79

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.148,91

        Satış: 7.329,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.342,64

        Satış: 14.613,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.916,50

        Satış: 16.323,43

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.290,60

        Satış: 1.710,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.192,72

        Satış: 2.324,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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