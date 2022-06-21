Geçtiğimiz haftalardan itibaren yukarı yönlü ivme kazanan altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününde araştırılıyor. Döviz kurlarındaki değişim ve ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi sonrasında gram altın 1.030,78 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 1.639,07 liradan işlem görüyor. İşte, 21 Haziran Salı güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı alış ve satış rakamları son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ