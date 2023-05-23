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Altın fiyatlarında düşüş

Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 0.5'lik düşüşle 1.249 liraya geriledi

Altın fiyatlarında düşüş
AA

Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel düşen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.257 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.249 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3 düşüşle 1.972 dolardan kapanmasının ardından bu sabah da yüzde 0,8 düşerek 1.956 dolara geriledi.

Analistler, ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurmasının risk algısını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, dün de sözle yönlendirmelerine devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini söylediğini hatırlattı.

Analistler, bugün dünyada açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine dikkati çekerek, bu verilerden ekonomik aktiviteye ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Bugün ayrıca, ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.950 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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