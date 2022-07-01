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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Altının ons fiyatı, düşüşünü üst üste beşinci güne taşımasının ardından 1.800 doların altına indi. Gram altın ise 965 liraya geriledi

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın 1800 doların altını gördü
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Dün, altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 969,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının 0,5 altında 965 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.586 lira, Cumhuriyet altını da 6.445 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0.7 düşerek 1.794 dolara kadar indi.

Analistler, küresel bazda gerileyen tahvil faizlerine karşın reel getirilerin hala düşüş eğilimine girmemesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

RESESYON TEHLİKESİ

Küresel merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikaları sonrası artan resesyon tehlikesinin dolar talebini beslediğini aktaran analistler, söz konusu durumun bir süre daha yatırımcıların altına yönelik iştahını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, açıklanacak makroekonomik verilerdeki işaretlerin resesyona ilişkin beklentilere paralel altının ons fiyatında da oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugün yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de inşaat harcamaların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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