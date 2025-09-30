30 Eylül Salı sabahına rekor seviyelerle başlayan altın fiyatlarında ibre tersine döndü. Bu nedenle güncel alış satış fiyatları hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. ABD dolarının uluslararası piyasalarda zayıf seyretmesine rağmen altındaki düşüş, analistler tarafından kar realizasyonu olarak yorumlandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 30 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…