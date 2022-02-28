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Geçen hafta 1.973 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, haftayı 1.888 dolardan kapatmıştı. Ancak haftasonu başta AB olmak üzere çeşitli ülkeler Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları aldı.

AB, dün Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldığını açıkladı. Japonya ve İngiltere'de benzer kararlar alırken ABD bu kararlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Rusya'nın yurtdışında bulunan Merkez Bankası rezervlerinin de dondurulması kararı alındı.

Bunun yanında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde de çatışmaların artarak devam etmesi krizin kısa sürede aşılacağına yönelik beklentinin iyice zayıflamasına yol açtı.

Tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcının geleneksel olarak 'güvenli liman' olarak nitelenen altına talebi arttı. Altın sabah saatlerinde yüzde 1.2 değer kazanarak 1.910 doları aştı. Ancak daha sonra gelen satışlarla 1.897 dolara geriledi