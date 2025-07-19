ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin iyi gelmesi sonrasında dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altının ons fiyatında gerileme görüldü. ABD'de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 12 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 221 bin oldu. Üst üste 5 haftadır azalan ve üç ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuru sayısı, piyasa beklentilerinin de altında gerçekleşti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 19 Temmuz 2025 altın fiyatları...