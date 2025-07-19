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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 19 Temmuz 2025 gram, çeyrek altın, altın ons, Cumhuriyet ve 14-22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 19 Temmuz 2025 gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Fed'in temkinli duruşunu sürdüreceği ihtimallerinin artmasıyla dolar endeksi 99 seviyelerine yakın durmayı sürdürürken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 339 dolara inmesinin ardından şu sıralarda düşüşünü sürdürerek 3 bin 335 dolarda bulunuyor.. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Temmuz 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:04
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        1

        ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin iyi gelmesi sonrasında dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altının ons fiyatında gerileme görüldü. ABD'de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 12 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 221 bin oldu. Üst üste 5 haftadır azalan ve üç ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuru sayısı, piyasa beklentilerinin de altında gerçekleşti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 19 Temmuz 2025 altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.349,61

        Satış: 4.350,44

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.349,35

        Satış: 3.350,53

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.959,38

        Satış: 7.112,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.837,52

        Satış: 28.364,89

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.164,00

        Satış: 28.379,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.875,26

        Satış: 14.225,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.837,52

        Satış: 28.364,89

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        28.705,27

        Satış: 29.429,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.366,41

        Satış: 3.331,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.940,91

        Satış: 4.153,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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