Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, doğal gaz ve petrol gereksiniminin tamamına yakın bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Her yıl 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Petrol tüketimi de 50 milyon ton dolayında bulunuyor. 25 milyon tonu dizel, 5 milyon tonu jet yakıtı, 2.3 milyon tonu benzin ve 4.5 milyon tonu LPG’den, kalanı da diğer yakıtlardan oluşuyor.

Türkiye, petrol ve gaz ithalatı için her yıl milyarlarca dolar yurt dışına ya da tedarikçi ülkelere ödeme yapıyor. Yılına göre değişmekle birlikte enerji ithalatı için 40 milyar dolar düzeyinde bir ödeme söz konusu oluyor. Bu yönüyle, Türkiye’nin cari açığında petrol ve doğal gaz önemli bir yer tutuyor.

PETROL FİYATI GERİLEDİ

Bu yıl, küresel ölçekte koronavirüs salgınıyla birlikte talebin gerilemesi sonucu petrol fiyatları düştü. Doğal gaz fiyatları da görece geriledi. Türkiye’nin, 2020’de geçmiş yıllara göre enerji ithalatı için görece daha az para ödeyeceği hesaplanıyor. Bu, cari açık için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ALTIN İTHALATI PATLADI

Buna karşılık enerji sektörünün yan kolu olan “madencilik”te olağanüstü bir gelişme yaşanıyor. Türkiye’nin, altın ithalatı katlanarak artıyor. Yılın ilk 8 ayında 16.1 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın, yıl sonunda 20 milyar dolara çıkması bekleniyor. Önceki yıllarda 8-9 milyar dolarla sınırlı kalıyordu. Bu durum, cari açıkta baskıyı artıyor.

ÜRETİM NE KADAR?

Peki, yurt içi altın üretimi ne kadar? Türkiye'de 2018 yılında 27.1 ton olan altın üretildi. Üretim, 2019 yılında yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktı. Bu yıl sonunda 40-45 tona ulaşması bekleniyor. Hedef, kısa süre içinde 100 ton üretim…

Altın ithalatının patlaması, altın üreticilerini de harekete geçirdi. Üreticiler, Ankara ile temasa geçerek, arama projeleri ile rezerv geliştirme sondajları sonuçlarını paylaştı. Sondajların, bin 200 ton ek üretim olanağı sunduğuna işaret edildi. Sektör, “Bin 200 ton rezervin üretimi için projeler tamam. Ruhsatlar verildi. Devlet, bunların önünü açarsa üretim başlar, ithalat azalır” dedi.

Türkiye’de, altın potansiyelinin de 6 bin 500 ton (henüz tamamı keşfedilmemiş) olduğuna dikkat çeken sektör kaynakları, “Aramalar yapıldıkça bu miktarın da üzerine çıkılabilir” mesajını iletti.