James'in kanında Anti-D enjeksiyonu için gerekli olan önemli bir antikor olduğu keşfedildi. Anti-D, James gibi nadir ve özel donörlerden alınan bir plazmadır. Bu antikor, anne ile bebek arasındaki kan uyuşmazlığından kaynaklanan fetüs ve yenidoğanın hemolitik hastalığını engellemek için kullanılır.

Fotoğraf: İHA