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Altın kollu adam kanındaki özel antikor sayesinde milyonlarca bebeğin hayatını kurtardı

Altın kollu adam unvanıyla bilinen James Harrison'un kanında bulunan özel bir antikor birçok bebeğin hayatını kurtardı. James, 60 yıl boyunca düzenli olarak kan verdi.

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  • Altın kollu adam kanındaki özel antikor sayesinde milyonlarca bebeğin hayatını kurtardı

    James, henüz 14 yaşındayken bir ameliyat geçirdi ve iyileşmek için tanımadığı insanların kan vermesine bel bağladı. Yaşı gelir gelmez bağışta bulunma sözü verdi ve dört yıl sonra sözünü tuttu. İğnelerden hoşlanmamasına rağmen kan bağışlayamaya başladı.

    Fotoğraf: İHA
  • Altın kollu adam kanındaki özel antikor sayesinde milyonlarca bebeğin hayatını kurtardı

    James'in kanında Anti-D enjeksiyonu için gerekli olan önemli bir antikor olduğu keşfedildi. Anti-D, James gibi nadir ve özel donörlerden alınan bir plazmadır. Bu antikor, anne ile bebek arasındaki kan uyuşmazlığından kaynaklanan fetüs ve yenidoğanın hemolitik hastalığını engellemek için kullanılır.

    Fotoğraf: İHA
  • Altın kollu adam kanındaki özel antikor sayesinde milyonlarca bebeğin hayatını kurtardı

    James, ona verilen hediyeyi paylaşmaktan son derece mutluluk duyuyor. James tam 60 yıl boyunca düzenli kan verdi ve 2 milyondan fazla Avustralyalı kadının ve bebeklerinin kurtarılmasına yardım etti. 

    1967'den Avustralyalı annelere James'in kanını içeren 3 milyon dozdan fazla Anti-D verildi. "Altın kollu adam" lakaplı James, 1.100'den fazla bağışta bulundu.

    Fotoğraf: İHA
  • Altın kollu adam kanındaki özel antikor sayesinde milyonlarca bebeğin hayatını kurtardı

    1999'da James, Lifeblood ve Anti-D programına verdiği inanılmaz desteği nedeniyle Avustralya Nişan Madalyası aldı.

    11 Mayıs 2018 Cuma günü James yaptığı son bağış hakkında, "Umarım bu bir gün birisinin kıracağı bir rekor haline gelir çünkü bu, insanların bunu yapmaya devam edeceği anlamına gelir" dedi. 

    Fotoğraf temsilidir

    Kaynak: Life Blood

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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