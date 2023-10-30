1 Şurada Paylaş!









Ballon d'Or ödül töreni için heyecanlı bekleyiş başladı. FIFA tarafından organize edilen Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü gecesinde bir futbolcu 'Altın Top' ödülünün sahibi olacak. Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak Ballon d'Or ödül töreni Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Ödül törenini televizyon ekranlarından takip edecek sporseverler için Ballon d'Or ödül töreni canlı izleme sayfasını haberimizde derledik. İşte Ballon d'Or ödül töreni canlı şifresiz izleme linki...