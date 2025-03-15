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        Haberler Ekonomi Altın Altın yatırımcısı dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık kesme altın satmak yasak - Altın Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık kesme altın satmak yasak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren Resmi Gazete kararına göre, kuyumculukla iştigal eden işletmeler çekili kıymetli maden satışı yapamayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:13
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        Kesme altın satışı yasaklandı
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        Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak.

        Yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi.

        Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

        ELİNDE ÇEKİLİ ALTIN (KESME) OLAN NE YAPACAK?

        Elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi.

        ŞİMŞEK "ADIMLARIMIZI SIKILAŞTIRIYORUZ" DEMİŞTİ

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatmıştı. AA'nın aktardığına göre Şimşek şunları söylemişti:

        "Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."

        Tüketici mağdur oldu:'Kesme altın'a çeki düzen
        Tüketici mağdur oldu:'Kesme altın'a çeki düzen Haberi Görüntüle

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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