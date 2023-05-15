ALTIN FİYATLARI 15 Mayıs Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Hemen belirtelim ki çeyrek altın 2 bin 80 lira, çeyrek altın ise bin 280 lira sınırında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 15 Mayıs çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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