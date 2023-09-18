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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN YÜKSELİYOR| Son dakika 18 Eylül canlı çeyrek ve gram altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Eylül - CANLI - Altın Haberleri

        Altın haftaya yükselişle başladı! Son dakika 18 Eylül canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 18 Eylül Pazartesi gününe yükselişle başladı. Uzun süredir bin 670 lira sınırında seyreden gram altın fiyatları haftanın ilk iş gününde bin 670 lira sınırını aştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Eylül alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 07:55 Güncelleme: 18.09.2023 - 07:55
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        1

        ALTIN FİYATLARI 18 EYLÜL... Altın fiyatları 18 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Hemen belirtelim ki bin 670 lira sınırında seyreden gram altın fiyatları bin 670 lira sınırını aştı, çeyrek altın ise 2 bin 736 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 18 Eylül alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.673,74

        1.673,90

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.923,30

        1.923,55

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.677,99

        2.736,83

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.711,96

        10.913,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.339,24

        5.473,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.711,96

        10.913,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.270,48

        11.551,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.551,99

        1.651,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        946,28

        1.131,36

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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