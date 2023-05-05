ALTIN FİYATLARI 5 Mayıs Cuma gününe yatay yönlü seyirde başladı. Bin 280 liranın üzerini gören gram altın ve 2 bin 100 lira seviyesindeki çeyrek altrın haftanın son iş gününde de pozisyonlarını koruyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 5 Mayıs çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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