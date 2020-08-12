Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Altının ons fiyatı geçtiğimiz perşembe 2 bin 75 doları görerek tarihi bir rekora imza attı. Bunun ardından cuma günü yatırım fonları öncülüğünde kâr satışları gelmeye başladı.

Altın 2020 yılına 1.517 dolardan başlamıştı. Dolayısıyla dolar bazında gelen yüzde 36'lık kazancın ardından gelen bu düzeltme büyük sürpriz olmadı. Bu kâr satışları küresel ekonomiye yönelik beklentilerde görece bir düzelme yaşanmasıyla birleşince altın yeni haftada da düşüşünü sürdürdü.

Pazartesi günü fiyatlar bir ara hafif yükselse de altın günü düşüşle kapattı. Dün ise üst üste yaşanan düşüşler yeni bir satış dalgasını getirdi ve ons fiyatında yüzde 3 civarında bir gerileme yaşandı. Altın dünü 1.911 dolar seviyesinde kapattı.

TEPKİ ALIMLARI GELDİ

Bugün ise Asya piyasasında düşüş devam etti. Altının ons fiyatı bu sebeple TSİ 7.30'da 1.883 dolara kadar geriledi. Analistler 1.900 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu belirtiyordu. Dolayısıyla altının bu seviyenin altında kalıp kalmayacağı fiyatların gidişatı açısından merakla takip ediliyor.

Altın 1.883 dolara geriledikten sonra ise tepki alımları başladı. TSİ 11.15 itibarıyla yeniden 1.942 dolara kadar yükseldi. Saat 11.48 itibarıyla ise 1.930 dolara geriledi. Bu saat itibarıyla ons fiyatı günlük yüzde 0.90 yükselmiş durumda.

KORONAVİRÜSLE ENFLASYON TAKİP EDİLİYOR

Bugün gün boyunca altının 1.900 dolarlık kritik seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağına bakılacak. Ayıların (satıcılar) mı boğaların (alıcılar) mı ağırlığını koyacağını özellikle ABD piyasaları açıldıktan sonra net bir şekilde göreceğiz.

Altının seyrinde doların ne kadar güçlendiği veya zayıfladığı önem arz ediyor. Dolayısıyla koronavirüsle ilgili haber akışının yanında bugün açıklanacak temmuz ayı ABD enflasyon verileri de söz konusu seviyenin hangi tarafında kalınacağı konusunda belirleyici olabilir.

Bu arada gram altın da yurtiçinde sabah saatleri itibarıyla 448 liradan alıcı buluyor.