Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Son dakika 10 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları
Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hakete kısa sürdü. Altın fiyatları 10 Ekim 2023 Salı yani bugün yatay yönlü seyrediyor. Gram altın fiyatları 1660 lira çeyrek altın ise 2 bin 710 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU! Altın fiyatları 10 Ekim Salı yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların yakın takibinde. Bilindiği üzere haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yeni güne değer kaybıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.656,04
1.656,31
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.861,40
1.861,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.649,66
2.708,06
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.598,64
10.799,11
YARIM ALTIN FİYATI
5.282,76
5.416,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.598,64
10.799,11
ATA ALTIN FİYATI
11.419,39
11.704,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
957,93
1.138,70
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.571,04
1.661,89