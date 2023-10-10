ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU! Son dakika 10 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU! Son dakika 10 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

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ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU! Altın fiyatları 10 Ekim Salı yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların yakın takibinde. Bilindiği üzere haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yeni güne değer kaybıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...