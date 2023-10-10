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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU! Son dakika 10 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Son dakika 10 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hakete kısa sürdü. Altın fiyatları 10 Ekim 2023 Salı yani bugün yatay yönlü seyrediyor. Gram altın fiyatları 1660 lira çeyrek altın ise 2 bin 710 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:33
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        1

        ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU! Altın fiyatları 10 Ekim Salı yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların yakın takibinde. Bilindiği üzere haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yeni güne değer kaybıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.656,04

        1.656,31

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.861,40

        1.861,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.649,66

        2.708,06

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.598,64

        10.799,11

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.282,76

        5.416,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.598,64

        10.799,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.419,39

        11.704,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        957,93

        1.138,70

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.571,04

        1.661,89

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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