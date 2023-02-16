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Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1,115 TL seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
AA

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.115 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,91 azalışla 1.114 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.430 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1.838 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1.841 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de karışık sinyaller veren verilerin varlık fiyatlarında dalgalanmaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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