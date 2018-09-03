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Altınordu Başkanı'ndan kadro dışı kararı

Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Denizlispor ile oynadıkları maçta eski takımına karşı gol sevincini abartılı bir şekilde rakip taraftarlar önünde kutlayan Hüseyin Atakan Üner'i 3 maç kadro dışı bıraktıklarını açıkladı

03 Eylül 2018 Pazartesi, 15:54:46 | Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Denizlispor'u 4-0 mağlup eden Altınordu'da, karşılaşmanın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner, abartılı gol sevinci nedeniyle 3 maç kadro dışı bırakıldı.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün oynanan Denizlispor maçında takımın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner'in, Denizlispor'dan yetişmiş bir futbolcu olduğunu belirtti.

Hüseyin Atakan Üner için yetiştirme bedeli olarak Denizlispor'a 375 bin lira ödediklerini ve ikinci satış gelirlerinden yüzde 30 vermeyi yazılı olarak taahhüt ettiklerini aktaran Özkan, bu futbolcuya oryantasyon eğitimi verdiklerini kaydetti.

Özkan, Hüseyin Atakan Üner'in fark ettirmeden yaptıkları sınavları geçtiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Ama insanoğlunun yaptığı sınavlar ile hayatın içinden çıkan sınavlar aynı değil işte. Esas olan, hayat sınavından geçmek. Golü attıktan sonra yaptığı büyük terbiyesizlik. Tecrübeli bir oyuncu yapsaydı, bugün biletini keserdim. Dün Hüseyin Atakan, hayat sınavından ikmale kaldı. Altınordu Arması Yediemini sıfatıyla, 'Çocuklarımız geleceğimiz.', 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu.', 'Türkiye'nin Altınordu'su.' ana sloganlarımızda yara açan Hüseyin Atakan'ı, 3 maç kadro dışı bırakıyorum. 'Çevir kazı yanmasın.' yapmadığımızı ispat etmek için, ibretialem için, yani Allah'ın dışında hiç kimseye müdanamız olmadığını herkesin anlaması için, bu 3 maçta sahaya Hüseyin Atakan'ın yerine, bir A takım oyuncumuz ile değil, 18 yaş altı takımımızın sol açığı Berkay Görmez ile çıkacağız."

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