Başkan Mehmet Özkan, futbolcuların ev kirası ödeyeceğini, fitness salonunun kapatılacağını, aletlerin İzmir'e taşınıp Altınordu bünyesinde kullanılacağını açıkladı.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu A takımında forma giyip sigara içen futbolcuların da Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni terk etmesini istedi.

Özkan, kulübün resmi sitesindeki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrendim ki Niğde Anadolu FK futbolcuları sigara içiyorlarmış. Kimin içtiğini geçelim. Bir gerçek var, o da futbolcular sigara içiyorlar. Çevre kirli, çocuk kirleniyor. Niğde'de lojman kapatılacak. Kira ödeyerek yaşasınlar. Yemek de yok, dışarıda fast food mu yerler, kendileri bilirler. Özel salonlarda hem fitness yaparlar, hem arada sigara molası verirler. Herkes serbest, diğer kulüplerde olduğu gibi özgürler. Bu sözlerim Altınordu A takımı için de geçerli. Buyrun beyler, özgürsünüz. Ben mi düzelteceğim bu dünyayı Allah aşkına."

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