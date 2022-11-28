Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Altınordu'ya konuk olan Manisa FK, rakibini 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Adem Büyük sağ çaprazda rakibinden sıyrılıp şutunu atarken top kaleciden döndü. Dönen topa gelişine vuran Diallo’nun şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
26. dakikada Altınordu savunmasının geri pası kısa kalınca araya giren Batuhan Kör topu kaptı ve boş kaleye gönderdi. 0-1
66. dakikada hızlı gelişen atakta Nizamettin’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Selim Ilgaz, gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
72. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kaparak ilerleyen Selim Ilgaz’ın pasında topla buluşan Batuhan Kör, topu boş kaleye gönderdi. 0-3
90+2. dakikada sol tarafta kazanılan topla kale önünde buluşan Ali Dere, topu ağlarla buluşturdu. 1-3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Suat Güz
Altınordu: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Sami Satılmış), Erdi Dikmen, Yusuf Yalçın Arslan, Rıdvan Koçak (Dk. 80 Furkan Metin), Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 20 Emircan Gürlük - Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Hasan Hüseyin Acar, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak, Nizamettin Çalışkan (Dk. 82 Mehmet Uysal), Prib (Dk. 82 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo, Gakpa (Dk. 64 Selim Ilgaz), Adem Büyük (Dk. 23 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 26 ve 72 Batuhan Kör, Dk. 66 Selim Ilgaz (Manisa FK), Dk. 90+2 Ali Dere (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 40 Kubilay Aktaş, Dk. 74 Erdi Dikmen, Dk. 79 Emircan Gürlük (Altınordu), Dk. 57 Prib, Dk. 89 Diallo (Manisa FK)
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