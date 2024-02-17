Alves Kablo halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 20 olarak açıklanan Alves Kablo'nun halka arz büyüklüğü, 778 Milyon TL olarak duyuruldu. Alves Kablo halka arzı öncesinde, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayıları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Alves Kablo halka arz tarihleri ve aracı kurumlar listesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Alves Kablo'nun halka arz başvurusunu onayladı. Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. belirtilen tarihler arasında talep toplayacak ve 40 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Alves Kablo halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, Alves Kablo hangi bankalarda var?" İşte Alves Kablo halka arz tarihleri...
ALVES KABLO HALKA ARZ OLUYOR!
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka açıklık oranı %20 olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğü ise tamamı eşit dağıtım olacak şekilde 778 Milyon TL olarak duyuruldu.
Alves Kablo'nun halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 19,45 TL sabit fiyattan halka arz edilecek.
ALVES KABLO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz tarihleri henüz belli olmadı. Alves Kablo 21-22-23 Şubat tarihleri arasında talep toplaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimiz üzerinden öğrenebilrsiniz.