Amadeus Türkiye’de start up’larla büyüyecek

Seyahat teknolojisi alanında dünyada önde gelen firmalardan olan Amadeus'un Orta ve Güney Avrupa'dan Sorumlu Online Ticari Satış Direktörü Eric Willems, Türkiye'deki faaliyetlerini ve önümüzdeki yıla yönelik beklentilerini değerlendirdi. Willems, 2019'u start up yılı ilan ettiklerini söyledi. Türkiye'de çoğunluğu yazılım geliştirme ekibi olan 400 kişi ile faaliyet gösterdiklerini anlatan Willems, Türkiye'den çıkan yazılımları dünyanın hemen her yerine ihraç ettiklerini belirtti.

Örneğin Türkiye'de 2013 yılında satın aldıkları bir start up aracılığı ile yazılan sadakat programının 36 havayolu tarafından kullanıldığını ifade eden Willems, "Bu yazılımı Türkiye'den dünyaya satıyoruz ve çok büyük havayolları kullanıyor. Aynı zamanda Amadeus'un Türkiye'ye bakışını göstermesi açısından da önemli. 2013'te yaptığımız bir doğrudan yatırım giderek büyüdü ve ihracatta önemli bir seviyeye geldi. Yine aynı şekilde daha önce kurumsal bir rezervasyon uygulamasında beraber çalıştığımız bir start up vardı. İzmir’de üniversite öğrencilerinin başlattığı bir çalışmaydı. Bu çalışma şu an 6 farklı ülkede satılıyor" dedi.

Türkiye'nin start up'lar konusunda Avrupa'da İsrail'den sonra potansiyeli en yüksek ikinci ülke olduğunu anlatan Willems, yeni stratejilerini bu start up'lar üzerine kurduklarını kaydetti.

Willems, şunları anlattı:

"Türkiye'de çok gelişmiş finansal teknoloji şirketleri var ve biz de bunun seyahat teknolojisi tarafındaki gelişimine öncülük edip desteklemek istiyoruz. Seyahat sektöründe kişiselleştirme çok önemli. İnsanlar kendilerini tanıyan ve onlara seçenek sunabilecek platformlarla daha çok ilgileniyor. Sektörde en önemli trendin artık kişiselleştirme olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de de bu anlamda önemli start up'lar olduğuna ve yenilerinin de geleceğine inanıyoruz."

“Türkiye’nin Unicorn’u turizm sektöründen çıkabilir”



Türkiye'deki start up'ları büyütmek, finansal veya teknolojik destek vermek ya da satın almak üzerine bir strateji oluşturduklarını belirten Willems, "Onların ürününü alıp yurtdışına satabiliriz, danışmanlık verebiliriz, sistemlerini genişletebiliriz. Ellerindeki ürünleri geliştirmek istiyorlar ve biz bu konuda onlara yardımcı olacağız. Belirli bir süreç sonunda satın da alabiliriz. Her türlü fırsata açığız. Nisan 2019'da ABD'li bir şirket aracılığı ile Türkiye'de büyük bir start up toplantısı yapacağız. Belirli bir hedefimiz yok ama benim tahminim Türkiye'den en az 7-8 tane start up'a yatırım yapacağımız yönünde" diye konuştu.

Amadeus'un kendisinin de çok büyük bir AR-GE departmanı olduğunu ve bu departmanın devamlı yeni fikirler ürettiğini anlatan Willems, "Ancak hepsinin bizden çıkmasına imkan yok. Start up'lara da bir şans vermeliyiz. Hatta Türkiye'nin unicorn'u turizm sektöründen çıkabilir. Her gün yeni bir uygulama çıkıyor ve bu şirketler bugünü yarını değil 5-6 sene sonrayı düşünüyor. Amadeus dijital dönüşümünü start up'larla destekleyecek." ifadelerini kullandı.

“Toplantı ve konferans turizminde büyük artış bekleniyor”



Amadeus Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Amadeus Türkiye Ülke Müdürü Mahir Yanık da şirketin 2018 yılını önceki seneye göre büyüme ile kapatacağını söyledi. Bu sene yaşanan finansal dalgalanmanın yurtdışına yapılan uçuşları azaltmasına karşın yurtdışından gelişlerde büyük bir artış yaşandığına işaret eden Yanık, "Bu sene uçuş tarafında biraz üzerine koyduk. Otel rezervasyonları tarafı da iyi gitti. Dünyada yüzde 44 olan pazar payımız Türkiye'de bunun biraz daha üzerinde. 2019'da da büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de devam eden hızlı tren yatırımlarının yanında yeni İstanbul Havalimanı'nın büyük bir potansiyel vaat ettiğini belirten Yanık, ayrıca toplantı ve konferans turizminde de önemli bir artış beklediklerinin altını çizdi. Yanık, söz konusu artışın 2020'de de devam etmesini beklediklerini bildirdi.

