Amasya'daki işçilerin eylemi sona erdi

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki kömür madeninde çalışan 265 işçinin 2 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemi sona erdi. Türkiye Maden-İş Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şubesi Başkanı Cemil Güven, başlatılan iş bırakma eyleminin ardından ücretlerin hesaplara yattığını açıkladı.

Amaçlarının iş durdurmak ya da bırakmak değil, üretmek ve ürettiklerinin alın terini almak olduğunu dile getiren Güven, maden emekçilerinin artık daha rahat işlerine ve üretime devam edeceğini söyledi. Güven, "Sorunumuzun çözümünde Enerji Bakanımızı arayarak işçi kardeşlerimizin maaşların yatmasını sağlayan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile Hasan Çilez Bey'e, sıkıntımızla ilgilenen AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun’a, gerek iş yerimize gelerek, gerek iletişim yoluyla bize destek olan ve her ortamda haklı mücadelemizi destekleyen, bizim derdimizle dertlenen tüm kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcilerimize, ayrıca bu zamana kadar her daim yanımızda olan bölge halkımıza da tüm maden emekçileri adına çok teşekkür ederiz" dedi.