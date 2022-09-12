Amasya Genelgesi Tarihi, Maddeleri, Özellikleri, Önemi, Amacı ve Kararları

Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele tarafından hazırlanıp imzalanan bu belge ayrıca Kazım Karabekir ve Cemal Paşa tarafından da telgraf vasıtasıyla onaylanmıştır.

19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa daha sonra Havza’ya geçmiş ve burada bir genelge yayınlamıştır. Daha sonra Amasya’ya geçen Mustafa Kemal; İstanbul hükümetinin gerçekleşen işgallere karşı olan sessiz tavrı üzerine bir genelge daha yayınlamaya karar vermiştir.

Amasya Genelgesi Özellikleri

Milli irade kavramından ilk kez Amasya Genelgesi’nde bahsedilmiştir.

İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiştir.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemleri belirlenmiştir.

İstanbul hükümetinin görevlerini yerine getiremediği belirtilmiş ve Türk milleri işgallere karşı direnişe davet edilmiştir. Bu çağrı ile İstanbul hükümeti resmen yok sayılmıştır.

Amasya Genelgesi en önemli özelliği nedir sorusunun cevabı ise bu genelge ile ilk kez milli egemenlik, milli devlet gibi kavramlardan bahsedilmesi olacaktır. Bu açıdan Amasya Genelgesi; ulusal egemenliğine dayalı bir Türkiye Cumhuriyeti devletini müjdeler nitelikte bir belge olarak dikkat çekmektedir.

Amasya Genelgesi Önemi

Amasya Genelgesi ile birlikte milli mücadelenin kurtuluş aşaması resmen başlamıştır. Bu genelgede ortaya konan hususlar ile İstanbul hükümeti yok sayılarak yeni otorite Anadolu’da başlayan direniş hareketi olmuştur. İlk kez ortaya atılan milli egemenlik, milli bağımsızlık gibi kavramlarla yen bir yönetim anlayışından bahsedilmiştir.

Direniş hareketinin esaslarını belirleyen bir belge olması sebebiyle Amasya Genelgesi; İstiklal Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemlerini belirlemiştir. Amasya genelgesi ile bazı kesimlerde var olan manda ve himayecilik fikrinin önüne set çekilmiş; onun yerine millet ve milliyetçilik fikirleri konulmuştur. Bu tavır Erzurum Kongresi’nde de aynı şekilde devam etmiş ve manda ve himayecilik kesin bir dille reddedilmiştir.