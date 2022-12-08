Geleceğin teknolojisi buluttan çıkacak

Pazar araştırmaları şirketi IDC’nin tahminlerine göre bulut altyağı harcamaları 2022 yılında yüzde 22’lik büyümeyle 90 milyar dolarlık büyüklüğü aşacak. Yine uluslararası araştırma kuruluşu Synergy Research Group’un analizine göre ise 2022 yılının 3. çeyreği itibariyle bu pazarın üçte ikilik (yüzde 66) pastasını Amazon, Microsoft ve Google elinde bulundururken, toplam pazarın yaklaşık üçte biri (yüzde 34) Amazon’un bulut teknolojileri şirketi Amazon Web Services’in (AWS) elinde.

“Biyobilişimcilerin, araştırmacıların ve bilim insanlarının verilerden içgörüler oluşturmasına yardımcı olmak için hazırlanan Amazon Omics platformuyla genetik ve biyolojik verileri geniş ölçekte depolayarak, sorgulamak ve analiz edecek yeni hizmetler sunmaya başlıyoruz. Bulut iletişim merkezi Amazon Connect’e tahmin, kapasite planlama, zamanlama ve temsilci verimliliğini artırma için müşterilerin sesleriyle kimliklerini doğrulama etkileşimini de kapsayacak şekilde makine öğrenimi destekli yeni özellikler ekliyoruz. Bulutta gerçek zamanlı mekansal simülasyonlar çalıştırmaya yönelik yeni bir işlem hizmetini de devreye alıyoruz.”

‘VERİ MERKEZİ İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ İLE ÇALIŞIYORUZ’

AWS Avrupa Kamu Sektöründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Cameron Brooks:

“Buluta geçiş için Avrupa genelinde kamu sektöründe çok fazla ivme görüyoruz. Müşteriler, inovasyonun olanakları, vatandaşlara daha gelişmiş hizmetler sunmak ve verimliliğin artması konularında heyecan duyuyorlar. Covid salgını, devletlerin inovasyonu gerçekten iş başında görmeleri için çok ilginç bir zamandı. Örneğin, eğitimde sektöründe öğrenim süreçlerini hızlı bir şekilde çevrimiçi ortama taşımak zorunda kalan birçok müşteri gördük. Bu, bulutun ölçeği sayesinde mümkün oldu. Sağlık alanında da farklı ülkelerdeki vaka oranları gibi pandemi ile ilgili tüm veriler bulutta toplandı. Dünya Sağlık Örgütü de müşterilerimizden biri ve bulutta bir araya getirilen tüm verileri kullanarak pandeminin farklı ülkelerdeki durumu hakkında bir değerlendirme yapabildiler.”

“Bulut ile nelerin mümkün olduğunu anlamalarını sağlamak için her zaman hükümetlerle birlikte çalışıyoruz. Hükümetlerin verinin nerede bulunduğu ya da veriler üzerinde ne kadar kontrole sahip olabilecekleri hakkındaki endişelerinin farkındayız. AWS’te verileriniz tamamen sizin kontrolünüz altında, taşıyabilirsiniz, silebilirsiniz, nerede olduklarını bilirsiniz ve nerede olduklarının yanı sıra tam olarak kimlerin erişebildiğinden emin olmanız için size mekanizmalar sağlıyoruz.”

“Müşterilerin verilerini tam olarak nerede olduklarını kontrol etmeleri ve şifrelemeleri çok önemli. Veri yerleşimi veya veri milliyetçiliği konularında bunların gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda Avrupa’daki farklı hükümetlerle birlikte çalışıyoruz. Bunun için iş ortakları da yapıyoruz… Türkiye'de de büyüyen bir çözüm ortağı ağımız var.

Türkiye’de veri merkezi açma konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve ekibiyle Türkiye'de yapılacak bir yatırımın fırsatlarını ve bunun hükümetin yanı sıra özel sektöre de getirisini anlamak için Türkiye’nin ihtiyaçları konusunda yakın bir şekilde çalışıyoruz.”

“Bulut becerilerinin ekonomik kalkınma için muhtemelen daha önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Çünkü inovasyonu gerçekten mümkün kılacak şey, bir veri merkezi inşa etmekten çok insanların bulutu kullanabilmelerini sağlamak. Bu yüzden Türkiye’de daha önce başlattığımız beceri programlarımız var. Kamu sektörüne özel olarak, 200'den fazla kişiye bulut becerileri konusunda eğitim verdik. Yine Türkiye’de 48 üniversite aracılığıyla eğitim programları sunuyoruz. Başka bir alan ise start-up’lar. Türkiye'de de startup’lar için kredi ve destek sağlayan programlarımız var.”

‘Ülkenin verisi ülkede kalmalı’ fikrinin tam olarak ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte çalışıyoruz. Bizce burada veri sınıflandırması da önemli. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile konuştuğunuzda, bu konuda oldukça netler; gizli ya da kişisel veri içermeyen verilerin bulutta saklanması bir sorun oluşturmuyor. Örneğin hava durumu ya da trafik verilerinin bulutta bulunmasıyla bile vatandaşlara sağlanabilecek çok fazla hizmet var. Bu nedenle, başkanlık direktifinin yanı sıra bir veri sınıflandırması olması gerekiyor. Bu, müşterilerin bulutu kullanabilmesi için pek çok fırsatın kilidini açacak.”