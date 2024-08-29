Amed-Kocaelispor maçının yeri ve saati netleşti

Trendyol 1. Lig'deki Amed SK ile Kocaelispor arasındaki karşılaşmanın yeri ve saati belli oldu.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamaya göre, takımın Amed SF ile oynayacağı müsabakanın tarihi ve yeri netleşti. Karşılaşma, 2 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek. Kocaelispor kafilesi, 1 Eylül Pazar günü saat 18.35’te İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Gaziantep'e hareket edecek. Takım, Gaziantep'e vardıktan sonra kara yoluyla Şanlıurfa'ya geçiş yapacak.

Maçın ardından ise 3 Eylül Salı günü saat 09.35'te Şanlıurfa GAP Havaalanı'ndan İstanbul’a dönüş yapılacak.