Amed SK: 1 - Van Spor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amed SK, evinde Van Spor FK'yı 1-0 mağlup etti. 90+5. dakikada Afena-Gyan'ın golüyle galibiyete uzanan ve iki maç sonra kazanan Amedspor, puanını 54'e yükseltti. Van Spor FK ise haftayı 38 puanla tamamladı.
Giriş: 23.02.2026 - 22:07 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amed SK ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Amedspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Afena-Gyan attı.
Bu sonuçla birlikte iki maç sonra galibiyet yüzü gören Amed SK puanını 54'e yükseltirken, Van Spor FK ise 38 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Diyarbakır temsilcisi, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Van Spor FK, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
