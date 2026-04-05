Amedspor: 6 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amed SK, evinde Boluspor'u 6-1 mağlup etti. Mbaye Diagne (2), Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Daniel Mosquera ve Dia Sabia'nın golleriyle farklı kazanarak ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Amedspor, puanını 70'e yükseltti. 31. dakikada Dean Lico'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Boluspor ise haftayı 42 puanla tamamladı.
Giriş: 05.04.2026 - 21:07
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amed SK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Amed SK, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 6-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6'da Mehmet Yeşil, 38 ve 56'da Mbaye Diagne, 41'de Celal Hanap, 67'de Daniel Mosquera ve 71. dakikada Dia Sabia kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 90. dakikada Arda Usluoğlu attı.
Kırmızı Beyazlılar'da forma giyen Dean Lico, 31. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından üst üste 6. galibiyetini alan Amedspor puanını 70'e çıkarırken, Boluspor ise 42 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Diyarbakır temsilcisi, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor, Sivasspor'u ağırlayacak.
