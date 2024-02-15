HIYARCIKLI (BUBONİK) VEBA NASIL BULAŞIR?

Hıyarcıklı veba özellikle enfekte pireler aracılığıyla bulaşır. Genellikle kemirgenlerde yaşayan bu pireler, onları taşıyan hayvanlarla insanların teması durumunda kolaylıkla insanlara bulaşabilir. Aynı zamanda enfekte hayvanların doku veya vücut sıvılarına maruz kalmak da hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Nadiren de olsa enfekte olan kişilerin öksürük veya hapşırık sırasında havaya karışan damlacıklar da Yersinia pestis bakterisinin bulaşmasına neden olabilir.