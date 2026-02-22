Amir Murillo: Güzel bir galibiyet oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi.

"GÜZEL BİR GALİBİYET OLDU"

Murillo, "Tanrıya ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir gün, güzel bir galibiyet!" dedi.

Amir Murillo, "Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldu. Ben gollere ve asistlere yardım etmek, takımıma yardımcı olmak, bu taraftara layık olmak istiyorum." diye konuştu.