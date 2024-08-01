Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
Fenerbahçe'nin orta saha arayışları için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Çizme basını, Sofyan Amrabat'ın transferi için istenen rakamı açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu güç bela eleyen ve önümüzdeki maçlarda ışık vermeyen Fenerbahçe'de orta saha alarm verdi.
Fred'i ilk yarı bitmeden sakatlığa kurban veren Jose Mourinho, en hazır gözüken orta saha oyuncusu Rade Krunic'i ise devre arasında oyundan aldı.
Youssef En-Nesyri'den sonra Fenerbahçe'de transfer harekatı tamamlanmıştı. Orta saha için eylül ayına kadar bekleme kararı alan Sarı Kanarya, Teknik Direktör Mourinho'nun talebi doğrultusunda acil harekete geçti.
Yaklaşık olarak iki haftadır Faslı orta saha Sofyan Amrbat için İtalyan ekibi Fiorentina ile soğuk temasta olan Fenerbahçe, 10 milyon euroluk resmi teklifini yaptı.
Fiorentina cephesi net olarak 15 milyon euro istediklerini vurguladı.
Ardından İtalyan basınından, "Birçok talibi olan Sofyan Amrabat'ı transfer etmeye en yakın olan kulüp Fenerbahçe" haberi geldi. Hem Türk hem İtalyan kaynaklar, 27 yaşındaki Faslı futbolcunun kısa zaman içinde Kadıköy temsilcisine imza atabileceğini aktarıyor.
Çizme medyasından Corriere dello Sport, Sofyan Amrabat'la ilgili şu haberi paylaştı:
"Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmaya en yakın kulüp. Fiorentina, Amrabat için 10 milyon euronun biraz üstünde bir teklif yapan Fenerbahçe'den 15 milyon euro istiyor.
Galatasaray'ın az peşin, kalanı uzun vade teklifini reddeden Fiorentina, Sarı-Lacivertliler'le pazarlıkları arttırdı.