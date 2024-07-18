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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz 2024 MasterChef 6. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz MasterChef 6. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye 2024'te 6. önlük sahibini buldu. İlk grup yarışmacılarında Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz'in ardından ana kadroya yedeklerden dahil olan yarışmacılar belli olurken, ikinci grupta ilk önlüğün sahibi şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Somer, Danilo ve Mehmet Şef yarışmacılardan testi kebabı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya giren 6. yarışmacı oldu. İşte 18 Temmuz 2024 MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 20:32 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:33
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        MasterChef'te ikinci grup için önlük yarışı başladı. İlk grupta ana kadroya giren 5 yarışmacının ardından, ikinci grup kadroya dahil olmak için tezgah başına geçti. MasterChef Türkiye yeni bölümünde gecenin konsepti testi kebebı oldu. İki etaplı oyunun sonunda MasterChef ana kadrosuna giren 6. yarışmacı belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz 2024 MasterChef 6. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye 2024 son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        18 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan testi kebabı yapmalarını istedi. İkinci etabın konsepti ise kayısıdan yaratıcı bir yemek oldu.

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        Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Çağlar 6. önlüğün sahibi oldu.

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        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        Deniz

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

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