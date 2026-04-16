Anadolu Afrikalılar Derneği Başkanı Karakuş vefat etti

Anadolu Afrikalılar Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karakuş, hayatını kaybetti
Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:18
Anadolu Afrikalılar Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karakuş, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde hayatını kaybetti.
ANKA'nın haberine göre, Osmanlı'nın son dönemlerinde Anadolu'ya getirilen Afrika kökenli Türklerin yoğun yaşadığı Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de tanınan Karakuş'un vefatı, bölge halkı ile Afro Türk topluluğunda büyük üzüntü yarattı.
Karakuş'un cenazesi ikindi namazının ardından Ortaca Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası aile kabristanlığına defnedildi
