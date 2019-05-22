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Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın 22. dakikasında bir pozisyon sonrasındaki itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul alarak oyundan diskalifiye edildi.

Anadolu Efes

Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen
Anadolu Efes: Micic 14, Beaubois, Metecan Birsen, Moerman 26, Dunston 23, Yiğitcan Saybir, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Simon 13, Onuralp Bitim 3, Sertaç Şanlı 2
Banvit: Perez 5, Şehmus Hazer 11, Tolga Geçim 7, Shelton 16, Morgan 20, Metehan Akyel 1, Ragıp Berke Atar 5, Rıdvan Öncel 7, İsmail Cem Ulusoy

1. Periyot: 18-24
Devre: 41-44
3. Periyot: 64-62
Beş faulle çıkan: 34.03 Beaubois (Anadolu Efes)

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

Dengeli başlayan mücadelenin 3. dakikasını Banvit, 7-3 önde geçti. Konuk ekip, skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk çeyreği Anadolu Efes karşısında 24-18 üstün bitirdi.

İkinci periyot tempolu başladı. Anadolu Efes, Micic ve Simon'un sayılarıyla 13. dakika biterken beraberliği yakaladı: 26-26. Shelton ve Şehmus Hazer'in oyuna dahil olmasıyla hücumda ritmini bulan ve pota altından basketler kaydeden Banvit, devreyi 44-41 önde tamamladı.

İkinci yarıya Dunston'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, 22. dakikanın başında yeniden öne geçti: 46-44. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın diskalifiye edilmesinin ardından skor üstünlüğünü ele geçiren Banvit, hücumda Perez, Ragıp Berke Atar ve Shelton'la etkili oldu. Çeyreğin son bölümünde boyalı alandan uzun oyuncularıyla sayılar bulan ve yeniden öne geçen lacivert-beyazlılar, final periyoduna 64-62 üstün gitti.

Son çeyreğe Simon ve Onuralp Bitim'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, 35. dakikayı Dunston'ın üç sayılık basketiyle 74-67 önde geçti. Yaptığı etkili savunmayla Banvit'i durduran lacivert-beyazlılar, maçı 81-72 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın 22. dakikasında bir pozisyon sonrasındaki itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul alarak oyundan diskalifiye edildi.

Lacivert-beyazlılarda Shane Larkin, Brock Motum, James Anderson ve Tibor Pleiss, yabancı sınırından dolayı kadroda yer alamadı.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ikinci olan Anadolu Efes için Sinan Erdem Spor Salonu'na başarıyı simgeleyen flama eklendi.

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