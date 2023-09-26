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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes'in yeni takım otobüsü teslim edildi - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in yeni takım otobüsü teslim edildi

        Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2014-15 sezonundan bu yana araç sponsorluğunu üstlenen Anadolu Isuzu, yeni sezonda da lacivert-beyazlı kulübe destek vermeye devam edecek. Takım için özel olarak hazırlanan takım otobüsü, düzenlenen organizasyonda kulübe teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:07
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        Anadolu Efes'e yeni takım otobüsü
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        Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2014-15 sezonundan bu yana araç sponsorluğunu üstlenen Anadolu Isuzu, yeni sezonda da lacivert-beyazlı kulübe destek vermeye devam edecek. Takım için özel olarak hazırlanan takım otobüsü, düzenlenen organizasyonda kulübe teslim edildi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki etkinliğe Anadolu Grubu Yönetim Kurulu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Erdem Can ve Anadolu Efes oyuncuları katıldı.

        ALPER YILMAZ: TÜRK BASKETBOLUNU İLERİ TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        Elde ettikleri zaferlerde kulübe katkı veren partnerlerin önemli payı olduğunu belirten Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Kulübümüze inanan, güvenen ve her zaman yanımızda olan partnerlerimizin değerli katkısı sürdürülebilir başarı yolunda bize güç veriyor. 2014-2015 sezonundan bu yana yol arkadaşlığı yaptığımız, kulübümüzün en uzun süreli partnerlerinden biri olan Anadolu Isuzu ile iş birliğimizi yeni sezonda da devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Yeni bir sezona büyük hedeflerle başlarken; verdikleri bu kıymetli destek nedeniyle başta Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Isuzu ile birlikte Türk basketbolunu ileri taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        TUĞRUL ARIKAN: ANADOLU EFES OYUNCULARININ ULAŞIMLARINI EN GÜVENLİ ŞARTLARDA SAĞLAMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ

        Anadolu Efes'in ulaşımlarını sağlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Anadolu Isuzu olarak, yaptığımız yenileme anlaşması kapsamında Anadolu Efes basketbol takımının değerli oyuncularının ulaşımlarını en konforlu ve güvenli şartlarda sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Takımımızın kendilerine özel ürettiğimiz Isuzu Visigo model aracımız ile başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyor, Isuzu ailesi adına tüm sporcularımızı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

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