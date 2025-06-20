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        Haberler Ekonomi Borsa Anadolu Efes KAP’a bildirdi! Rusya'dan Anadolu Efes'e ret: Satış gerçekleşmedi - Borsa Haberleri

        Rusya'dan Anadolu Efes'e ret: Satış gerçekleşmedi

        Anadolu Efes, Rus düzenleyici otoritelerin, Efes Breweries International'ın AB InBev'in AB InBev Efes'teki kontrol gücü olmayan paylarını satın alma başvurusunu reddettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 09:46 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:46
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        Rusya'dan Anadolu Efes'e ret
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        Anadolu Efes'in, AB InBev ile üzerinde anlaştığı hisse devri süreci Rusya engeline takıldı.

        Anadolu Efes açıklamasında,23 Ekim 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulan satın alma planının, ilgili otoritelerin onayına tabi olduğu hatırlatıldı. Sürece dair yapılan son bildirimde, Rus otoritelerin başvuruyu, "dönem içindeki gelişmeleri dikkate alarak" reddettiği belirtildi.

        Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

        23 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ile Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev") arasında, Efes Breweries International B.V. ("EBI")'nin AB InBev'in AB InBev Efes B.V.'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasına yönelik yeni koşullar üzerinde mutabakata varıldığı ve işlemin, ilgili otoritelerden alınacak onaylara bağlı olarak tamamlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

        Bu doğrultuda, Rus düzenleyici otoriteler tarafından yapılan bildirim kapsamında, söz konusu başvuru, dönem içerisindeki gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, beklendiği üzere reddedilmiştir. Bu kapsamda AB InBev ile ileriye dönük adımlar gözden geçirilmektedir.

        30 Aralık 2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Rusya operasyonlarının geçici yönetime devredilmesini takiben, ilgili varlıklar 2025 yılı birinci çeyrek finansal tablolarımızda "Finansal Yatırımlar" kalemi altında sınıflandırılmıştır.

        *Haberin görseli Anadolu Efes'in resmi sayfasından servis edilmiştir.

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