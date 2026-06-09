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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes'te Saben Lee ile yollar ayrıldı

        Anadolu Efes'te Saben Lee ile yollar ayrıldı

        Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        Efes'te Lee ile yollar ayrıldı

        Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sezon içerisinde takımımıza katılan Saben Lee ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Saben Lee, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15,45 sayı, 3,14 ribaunt ve 5,27 asist ortalamaları yakaladı.

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