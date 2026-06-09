Anadolu Efes'te Saben Lee ile yollar ayrıldı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.İRAN-İSRAİL HATTINDA KARŞILIKLI SALDIRILAR!Dünya yine İsrail ve İran arasındaki çatışmalarla sarsılıyor. Geçici ateşkese rağmen dün gece tansiyon yükseldi. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından İran da İsrail'e ... Daha Fazla Göster

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.İRAN-İSRAİL HATTINDA KARŞILIKLI SALDIRILAR!Dünya yine İsrail ve İran arasındaki çatışmalarla sarsılıyor. Geçici ateşkese rağmen dün gece tansiyon yükseldi. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından İran da İsrail'e saldırdı. TRUMP'TAN ÇAĞRI: DERHAL ATEŞ ETMEYİ DURDURUNKarışılıklı bu saldırıların ardından ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi... İran'a anlaşma masasına "geri dönme" çağrısında bulundu. Trump, yeni saldırıların Tahran ile yürütülen barış görüşmelerini etkilemeyeceğini belirterek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "kararları veren kişi olmadığını" vurguladı. Ardından da "İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı" paylaşımı yaptı. İRAN: İSRAİL'E SALDIRILAR SONA ERDİÖğleden sonra ise İran'dan yeni açıklama geldi. İran, İsrail'e saldırıların sona erdiğini duyurdu ve "Lübnan'a saldırılar tekrarlanırsa daha sert vururuz" denildi. İSRAİL'DEN İRAN'A "SALDIRMAZSANIZ SALDIRMAYIZ" MESAJI İsrail ve ABD'nin de arabulucular vasıtasıyla İran'a "füze saldırılarını durdurması halinde yeni bir karşı saldırı düzenlenmeyeceği" yönünde mesaj ilettiği öne sürüldü.SAVAŞIN 100 GÜNLÜK BİLANÇOSUBu savaşın faturasına bakalım şimdi bir de. Başlamasının ardından 100 gün geçti. Ve bu 100 günde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin yüzde 20'si, gübre ticaretinin yüzde 30'u, üre arzının yaklaşık yüzde 40'ı, kükürt arzının yüzde 50'si ve fosfat tedarikinin yüzde 30'u Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin büyük ölçüde durması nedeniyle olumsuz etkilendi. Öte yandan küresel ekonomik büyümede beklenen daralmanın ise toplamda 700 milyar dolarlık kayba yol açması bekleniyor.CHP'DE GRUP TOPLANTISI GERİLİMİTükiye'ye dönelim... CHP ilk gündem maddemiz. Geçen hafta CHP Grubu toplanmış ve Özgür Özel kürsüye çıkarak konuşmuştu. Bu hafta ise CHP'de grup toplantısı gerilimi var. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki Grup Toplantısı'nda konuşacağını açıkladı. Özgür Özel de yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor. Benim açacağım Grup Toplantısı yapılacak" ifadelerini kullandı. Yarın bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz..."YAPISAL REFORMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ"Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformları hayata geçiriyoruz" denildi.TETİKÇİ: HEDEF ENGİN POLAT'TIDilan ve Engin Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın öldürülmesi olayında tetikçi Serhat Altun'un ifadesi ortaya çıktı. Altun, "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. O olmayınca yakınlarını vurmam istendi" dedi.FENERBAHÇE'DE YENİDEN AZİZ YILDIRIM DÖNEMİSon olarak hafta sonu spor dünyasının gözü Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerindeydi. Resmi sonuçların gelmesiyle birlikte, Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturdu. Daha Az Göster