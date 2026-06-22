Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes'te Vincent Poirier ile yollar ayrıldı

        Anadolu Efes'te Vincent Poirier ile yollar ayrıldı

        Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Vincent Poirier ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anadolu Efes'te ayrılık açıklandı!

        Anadolu Efes, 2024-2025 sezonundan itibaren formasını giydiği Fransız oyuncu Vincent Poirier'le yolların ayrıldığını açıkladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu başında kadroya dahil edilen 32 yaşındaki pivot ile yolların ayrıldığı belirtildi.

        ANADOLU EFES KARİYERİ

        Poirier, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı. Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

        Fransız basketbolcu, Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.

        Vincent Poirier, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Poirier, Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,6 asistlik performans sergiledi.

        32 yaşındaki pivot, geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı 5. isim oldu. Lacivert-beyazlılar, Saben Lee, Nick Weiler-Babb, Rolands Smits ve Cole Swider ile yollarını ayırdı.

        TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Eski oyuncu Dario Saric'i kadrosuna katan Anadolu Efes, Jordan Loyd ile de 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran görüşmeleri için İsviçre'de

        PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının devamı niteliğindeki teknik düzey görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gitti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Amerikanlar, mutabakatın İran'ın lehine olduğunu düşünüyor
        Amerikanlar, mutabakatın İran'ın lehine olduğunu düşünüyor
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! İlk duruşma bugün...
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! İlk duruşma bugün...
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
        10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        İsrail'in yüzde 92'sine göre savaşın kazananı İran
        İsrail'in yüzde 92'sine göre savaşın kazananı İran
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Oksijen desteği için konseri durdurdu
        Oksijen desteği için konseri durdurdu