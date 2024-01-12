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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes-Virtus Bologna: 99-75 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes-Virtus Bologna: 99-75 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 21'inci haftasında ağırladığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 99-75 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 22:42 Güncelleme: 12.01.2024 - 22:44
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        Anadolu Efes 7 maçlık hasreti bitirdi!
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        THY EuroLeague'in 21'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 99-75 mağlup etti. 7 maç sonra galip gelen Anadolu Efes, toplam galibiyet sayısını 8'e yükseltti. Konuk ekip Virtus Bologna ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

        Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'te 26 sayı kaydeden Darius Thompson oldu.

        Anadolu Efes, Euroleague'in 22'nci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Virtus Bologna ise sahasında ASVEL ile karşılaşacak.

        SALON: Sinan Erdem

        HAKEMLER: Mehdi Difallah, Milan Nedovic, Carlos Cortes

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        ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 9, Bryant 21, Rıdvan Öncel 1, Thompson 26, Pleiss 6, Ercan Osmani, Oturu 6, Willis 9, Jones 10

        VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 9, Lundberg 14, Belinelli 10, Pajola 5, Lomazs 3, Shengelia 3, Hackett 6, Mickey 12, Polonara 5, Zizic 2, Dunston 4, Abass 2

        1'İNCİ PERİYOT: 26-15

        DEVRE: 50-29

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54

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