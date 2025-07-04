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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes’te transfer hareketliliği sürüyor: Beaubois ile sözleşme yenilendi! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes’te transfer hareketliliği sürüyor: Beaubois ile sözleşme yenilendi!

        Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-Beyazlı ekip son olarak, Rodrigue Beaubois ile 1 + 1 sezonluk sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:33
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        Anadolu Efes'te transfer hareketliliği sürüyor!
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        2024-25 sezonunda hem ligde hem de EuroLeague’de kötü gidişatı durdurmak amacıyla ocak ayında takımın başına Luca Banchi’yi getiren Anadolu Efes, İtalyan Hoca ile toparlanarak Euroleague'de 12 galibiyet ve sekiz mağlubiyet, Basketbol Süper Ligi'nde ise 17 galibiyet ve yedi mağlubiyet aldı. Ligde finale kalamayan, Avrupa’da ise Final Four’a çıkamayan kulüpte Banchi ile sezon sonu yollar ayrılmıştı.

        Banchi’nin ayrılmasının ardından Elijah Bryant, Derek Willis ve Jordan Nwora ile de sözleşme uzatmayan Anadolu Efes’te bugün 2018-19 sezonu başında takıma katılan Rodrigue Beaubois ile 1 + 1 sezonluk sözleşme yenilendi.

        Rodrigue Beaubois, bu sezon Euroleague’de 11 karşılaşmada 18.52 dakika ortalama süre alarak maç başına 8,9 sayı, 1,4 ribaund ve 1,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

        Başarılı oyuncu Basketbol Süper Ligi’nde ise 13 karşılaşmada 18.37 dakika ortalama süre ile maç başına 11,2 sayı, 2,0 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.

        Beaubois, Anadolu Efes’te yer aldığı yedi sezonda iki Euroleague şampiyonluğu, bir Euroleague ikinciliği, üç Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

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