Anadolu Isuzu'dan İsviçre'ye teslimat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Anadolu Isuzu'dan İsviçre'ye teslimat

Anadolu Isuzu, toplu ulaşım hizmetleri alanında faaliyet gösteren İsviçreli Eurobus AG şirketine okul servisi olarak hizmet verecek olan Turkuaz midibüsünün teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu

Anadolu Isuzu'dan İsviçre'ye teslimat
HABERTURK.COM

Ticari araç markası Anadolu Isuzu'nun Turkuaz modeli İsviçre'li Eurobus AG'nin tercihi oldu. Yapılan açıklamaya göre, İsviçre yollarında okul servisi hizmetinde kullanılacak olan Turkuaz midibüsün teslimatı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Anadolu Isuzu'nun Gebze'deki fabrikasında üretilen Isuzu Turkuaz, 7.7 metre uzunluğu, 190 PS gücündeki motoru ve otomatik şanzımanı ile satışa sunuluyor.

Isuzu Turkuaz da, çift cam izolasyonu ve ön ısıtıcı ekipmanı gibi ekipmanlar bulunurken, aracın geçerli olan devrilme (R66) ve yanmazlık (R118.03) regülasyonlarına yüzde 100 uyum sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Turkuaz, üç nokta emniyet kemerine sahip 45 öğrenci koltuğu ve hostes koltuğu ile alınabiliyor. Anadolu Isuzu'nun 44'ü aşkın ülkeye ihracat yaptığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trafiğe 9 ayda 913.2 aracın kaydı yapıldı
OTOMOBİL 9 ayda 913.2 bin aracın kaydı yapıldı
İkinci elde fiyat artışı beklentisi
OTOMOBİL 'İkinci el altın değerinde'
'2022 otomotiv için çok daha zor bir yıl olacak'
OTOMOBİL Otomotivde kayıp 3 milyar dolar!
Tedarikte model bazında sıkıntı var
OTOMOBİL 'Vatandaş her istediği modeli bulamıyor'
İkinci el oto satışlarında yüzde 19 düşüş
OTOMOBİL Fiyatlar arttı satışlar düştü
Toyota'dan 3.4 milyar dolarlık batarya yatırımı
OTOMOBİL ABD’ye 3.4 milyar dolar yatıracak
ZES Karadağ'daki elektrikli araçları şarj edecek
OTOMOBİL Avrupa’ya ilk adımı Karadağ'dan attı
Oto fiyatlarında 60 bin TL'lik zam yolda - haberler
OTOMOBİL Otoda 60 bin TL'lik zam yolda!
Avrupada en çok elektrikli ve hibrit otomobiller satılıyor
OTOMOBİL İşte AB'de en çok satılan otomobiller
Her 10 araçtan 3'ü elektrikli olacak
OTOMOBİL Her 10 araçtan 3'ü elektrikli olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.