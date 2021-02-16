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Anadolu Isuzu, Ar&Ge merkezinde geliştirdiği ve Avrupa kalite standartlarına uygun olarak ürettiği Visigo Hyper RHD ile İrlanda ve İskoçya’dan sonra ilk kez Malta yollarına çıktığını duyurdu.

Hedef pazarlardaki yerel ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirildiği belirtilen araçlardan Malta’ya üç adet teslimat gerçekleştirildiği kaydedildi.

320 beygir gücüyle daha güçlü bir motor seçeneği sunan Visigo Hyper'ın, tam otomatik şanzıman ile birlikte alınabildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, yeni güç aktarma organına ve 39 koltuk kapasitesine sahip Visigo Hyper'ın, otomatik bagaj kapılarına sahip 5.5 metreküp bagaj bölmesi özelliği bulunuyor.

Visigo’nun, sürücüler için bağımsız AC sistemi, otomatik sürücü penceresi, bağımsız ön havalı süspansiyon, ABS, ASR, EBS, ESC, EBD, AEBS, LDWS fren sistemleri gibi özelliklerinin bulunduğu belirtildi.