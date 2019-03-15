Anadolu Sigorta'nın trafik sigortası aracın çekilmesini de kapsıyor

Anadolu Sigorta, Trafik Yol Yardım Sigortası kapsamında poliçe sahiplerine, trafik sigortası kapsamında yer alan teminatların yanı sıra hukuksal koruma teminatı sağladığı gibi, aynı zamanda hem poliçe sahibinin hem de karşı tarafın aracının çekilmesi, kurtarılması gibi hizmetler sunuyor. Kaza veya arıza durumunda sigortalı aracın çekilmesi, kurtarılması, aynı zamanda karşı aracın da çekilmesi ve vinç ile kurtarılması, web tabanlı hasar ön tespitinin sağlanması, sigortalı araçta kaza sonrası yaralanma gibi durumları teminat altına alan Anadolu Sigorta, Trafik Yol Yardım Sigortası kapsamında 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

HUKUKİ ANLAŞMAZLIK KAPSAMDA

Anadolu Sigorta’nın geniş kapsamlı yeni ürünüyle, sigortalıları pek çok riskten koruduğuna dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, “Bu yeni ürünümüzle, trafik sigortasına, hukuksal koruma ve Anadolu Hizmet Trafik teminatlarını ekleyerek müşterilerimizi kaza sonrasında karşılaşabilecekleri pek çok olumsuzluğa karşı korumayı amaçladık. Hukuki anlaşmazlık masraflarını ve acil yol yardım hizmetlerini teminat kapsamına alarak, müşterilerimize Anadolu Sigorta’nın ayrıcalıklı hizmetlerine erişimi mümkün kıldık” dedi.