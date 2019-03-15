Anadolu Sigorta'nın trafik sigortası aracın çekilmesini de kapsıyor

Anadolu Sigorta, Trafik Yol Yardım Sigortası kapsamında poliçe sahiplerine, trafik sigortası kapsamında yer alan teminatların yanı sıra hukuksal koruma teminatı sağladığı gibi, aynı zamanda hem poliçe sahibinin hem de karşı tarafın aracının çekilmesi, kurtarılması gibi hizmetler sunuyor. Kaza veya arıza durumunda sigortalı aracın çekilmesi, kurtarılması, aynı zamanda karşı aracın da çekilmesi ve vinç ile kurtarılması, web tabanlı hasar ön tespitinin sağlanması, sigortalı araçta kaza sonrası yaralanma gibi durumları teminat altına alan Anadolu Sigorta, Trafik Yol Yardım Sigortası kapsamında 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
HUKUKİ ANLAŞMAZLIK KAPSAMDA
Anadolu Sigorta’nın geniş kapsamlı yeni ürünüyle, sigortalıları pek çok riskten koruduğuna dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, “Bu yeni ürünümüzle, trafik sigortasına, hukuksal koruma ve Anadolu Hizmet Trafik teminatlarını ekleyerek müşterilerimizi kaza sonrasında karşılaşabilecekleri pek çok olumsuzluğa karşı korumayı amaçladık. Hukuki anlaşmazlık masraflarını ve acil yol yardım hizmetlerini teminat kapsamına alarak, müşterilerimize Anadolu Sigorta’nın ayrıcalıklı hizmetlerine erişimi mümkün kıldık” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.