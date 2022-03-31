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Çalışan memnuniyeti odaklı faaliyetleriyle, bu alandaki başarısını üst seviyelere taşımaya devam eden Anadolu Sigorta, sektöründe “Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri” unvanına sahip oldu. Happy Place to Work şirketi ve Capital Dergisi iş birliğinde yürütülen “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması”na katılan Anadolu Sigorta, İnsan Kaynakları uygulamalarının özeti ve çalışanlar ile gerçekleştirilen anket sonucunda, Bilim Kurulu Üyesi tarafından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Sigorta sektöründen araştırmaya katılan onlarca şirket arasından birinciliğe layık görülen Anadolu Sigorta, “İş Yerinde Mutluluk Hareketi” kapsamında hayata geçirdiği çalışan memnuniyeti odaklı faaliyetlerinin başarısını tescilledi.

'EN İYİSİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

1 Nisan 2022 tarihinde 97’nci yaşını kutlayan Anadolu Sigorta’nın, sektöründe “Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri” unvanına sahip olmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu açıklayan Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Pandemi döneminde de önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı, memnuniyeti ve mutluluğu oldu. ‘İş Yerinde Mutluluk Hareketi’ kapsamındaki hibrit çalışma modelimiz, şirket içi iletişimi ve iş sürekliliğini sağlayan mobil uygulamamız, dijital takdir uygulamamız, Anadolu Sigorta Akademi, webinarlar, özel gün etkinlikleri ve adını sayamadığım pek çok yenilikçi uygulama, çalışanlarımız için hayata geçirdiğimiz faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Bu çalışmaların global ve ulusal platformlarda ödüle layık görülmesi bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, sektörümüzün ‘En İtibarlı Sigorta Markası’ seçilmiştik. Bu başarımızın ardından çok kısa bir süre sonra ‘Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri’ unvanına sahip olmanın mutluluğunu tüm çalışanlarımızla paylaşıyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir asırlık şirket olma yolunda ilerlerken çalışan memnuniyetini daha da üst seviyelere taşımak ve daha mutlu bir iş ortamı sunmak için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İNSAN VE DEĞER ODAKLI BAKIŞ

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan ve 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu’nun katılımıyla Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen ödül takdim törenine Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Araştırması Koordinatörü Prof. Dr. Türker Baş da katıldı. Baş, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartları ve ekonominin içinden geçtiği dalgalanmaların, iş dünyası ve bireylere yansıttığı psikososyal durum göz önüne alındığında Anadolu Sigorta'nın, insan ve değer odaklı bakışını kaybetmeden sigorta sektöründe fark yaratan insan yönetimi uygulamalarıyla Türkiye'nin En Mutlu Sigorta Şirketi olmasını büyük bir başarı olarak gördüğünü belirterek, “Bu ödülde emeği geçen tüm yönetim ekibini ve Anadolu Sigorta çalışanlarını kutluyorum” dedi.