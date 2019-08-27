Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat'ta bayrak değişimi

Anadolu Sigorta’da dün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür İlhami Koç’un 26 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla emekli olmak suretiyle şirketten ayrılma talebinin uygun bulunduğu, Genel Müdürlük görevine ise Mehmet Şencan’ın atandığı belirtildi. Anadolu Hayat Emeklilik’te de Genel Müdürlük görevinden emekli olmak suretiyle ayrılan Uğur Erkan’ın yerine Yılmaz Ertürk’ün atandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, İş Bankası’nda 27 Nisan 2017’den bu yana genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Şencan, İlhami Koç’un emekliye ayrılmasıyla boşalan Anadolu Sigorta genel müdürlüğüne getirildi. 30 Ocak 2013 tarihinden bu yana İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı yapan Yılmaz Ertürk ise Anadolu Hayat Emeklilik’in Genel Müdürlüğü’ne atandı.

YENİ GENEL MÜDÜR ŞENCAN

İş Bankası’nda 27 Nisan 2017’den beri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Şencan, 1988 yılında Galata Şubesi’nde Memur olarak göreve başlayıp, 1989 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na katıldı. Şencan şirket içerisinde çeşitli şubelerde faaliyet göstermiş; sırasıyla 1997 yılında Bursa Şubesi Müdür Yardımcısı, Antakya, Gebze, Denizli ve Bursa Şubeleri Müdürlüğü, 2007 yılında Bursa Kurumsal Şube Müdürlüğü, 2011 tarihinde Başkent Kurumsal Şube Müdürlüğü, 2016 tarihinde Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Mehmet Şencan, İş Bankası’ndaki görevinin yanı sıra İş Factoring Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapıyor. Mali tahlilci ve Kambiyocu ünvanlarına sahip olan Mehmet Şencan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu. Şencan, 1964 yılında Adapazarı’nda doğdu, evli ve iki çocuk babası.

ANADOLU HAYAT'A ERTÜRK



1964 yılında İstanbul’da doğan Yılmaz Ertürk, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezunu olup, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bilim Dalı yüksek lisans programını tamamladı. 1987 yılında İş Bankası İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürlüğü’nde Stajyer İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Ertürk, 1990 yılında Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcılığına, 1996 yılında Müdür Yardımcılığına, 1998 yılında Grup Müdürlüğüne, 2003 yılında İktisadi Araştırmalar ve Planlama Bölümü Müdürlüğüne, 2006 yılında Uluslararası Bankacılık Bölümü Müdürlüğüne, 2011 yılında Kozyatağı Kurumsal Şubesi Müdürlüğüne atandı. 30 Ocak 2013 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atandı.