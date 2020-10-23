Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sistemin üzerinden sağlanan İkinci Üniversite yeni Kayıt/Kayıt yenileme dönemi için bugün son gün. Bugün, mesai bitiş saatine kadar ders seçip harç ödemesini tamamlamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek. Peki Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite kayıt yenileme nasıl yapılır?

ANADOLU ÜNİVERSİTE İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Normalde 16 Ekim tarihinde bitecek olan kayıt yenileme dönemi Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan bir duyuruyla 23 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır"

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME EKRANI

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTE 2. ÜNİVERSİTE PROGRAMI NEDİR?

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite programı herhangi bir lisans eğitimi almış adaylara sınava girmeden ikinci bir üniversite okuma şansı sunan bir programdır. Dersler online olarak görülür.