ANAOKULU VE İLKOKULU UYUM HAFTASI TARİHLERİ

İlk kez okula başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi okulların açılma tarihinden bir hafta önce uyum haftasına başlayacak. Yeni öğrencilerin okula alışabilmeleri için yapılan uyum haftası uygulaması 5-9 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 Eylül'de okula başlarken, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise 5 Eylül'de okula başlamış olacak.